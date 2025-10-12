Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş'ı mezarı başında andı - magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş'ı mezarı başında andı

        Kırşehir konseri öncesi Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret eden İbrahim Tatlıses, "Özü sözü bir, mert bir adamdı, onu çok özlüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 16:05 Güncelleme: 12.10.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Neşet Ertaş'ı mezarı başında andı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İbrahim Tatlıses Kırşehir'de bir otelde sahne aldı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatlıses, "Sabah Neşet Ertaş'ın mezarına gittim, çok duygulandım gerçekten. Özü sözü bir, mert bir adamdı, onu çok özlüyoruz" dedi.

        Tatlıses, yakın dostu Hülya Avşar'dan bahsederken şu ifadeleri kullandı: Hülya Avşar haftanın 5-6 günü beni arıyor. Bazen takılıyorum ona, 'Yeter, bana mı yürüyorsun? Arama' diye. Gerçekten birçok adamdan daha adamdır Hülya.

        "Hayatımda hiç mobilden para göndermedim" diyen Tatlıses, "Iban nasıl atılır, nasıl para gönderilir bilmem. Bir atacağıma ben 10 atarım, o yüzden ben söylüyorum, nereye ne yatacaksa yardımcılarım gönderiyor" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İbrahim Tatlıses
        #konser
        #Hülya Avşar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Acı ikiye katlandı! Biri 5 biri 6 yaşında!
        Acı ikiye katlandı! Biri 5 biri 6 yaşında!
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        Ateş açtılar, kaçırdılar ve darp ettiler!
        Ateş açtılar, kaçırdılar ve darp ettiler!
        Ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
        Ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Maganda kâbusu! Aileye dehşeti yaşattı!
        Maganda kâbusu! Aileye dehşeti yaşattı!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        "Kendilerini gösterdiler"
        "Kendilerini gösterdiler"
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Habertürk Anasayfa