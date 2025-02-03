İBB üniversitelilere aylık abonman desteği veriyor! İlk ödeme ne zaman yapılacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'ne başvuran ancak ilk 100 bin öğrenci arasına giremeyen 22 bin 522 öğrenciye ulaşım desteği verecek. Seçilen öğrencilere aylık 381 TL ödeme yapılacak ancak abonman desteği için ek başvuru açılmayacak, daha önce burs başvurusu yapmış öğrenciler arasından seçilecek. Peki, İBB üniversiteli abonman desteği ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
- 1
İBB, “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” kapsamında 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs veriyor. İBB, söz konusu bursa başvurup, kabul edilmeyen 22 bin 522 öğrenciye ulaşım desteği sağlayacağını açıkladı. Bu destek için ek bir başvuru açılmayacak, ödeme yapılacak öğrenciler Genç Üniversiteli başvuruları arasından seçilecek. Peki, ilk ödeme ne zaman yapılacak ulaşım desteği ne kadar süreyle verilecek?
- 2
İBB ÖĞRENCİ ABONMAN DESTEĞİ
İstanbul’da ikamet eden üniversite öğrencilerinin ulaşım masraflarına destek olmak amacıyla başlatılan bu uygulama kapsamında, 2025 yılı sonuna kadar 22 bin 522 öğrenciye aylık 381 TL tutarında öğrenci abonman desteği sağlanacak.
- 3
İLK ÖDEME NE ZAMAN?
Destek gençlerin İstanbulkartlarına aylık abonman olarak yüklenecek. İlk ödemeler Şubat ayı içerisinde yapılacak. Ancak net tarih henüz açıklanmadı.
-
- 4
İBB ABONMAN DESTEĞİ TARİHLERİ
İlk ödemenin Şubat ayı içerisinde yapılmasının ardından, öğrenciler Aralık 2025’e kadar aylık periyotlarla ödeme alacak. Destek, öğrencilerin İstanbulkartlarına aylık abonman olarak yüklenecek.