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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk İBB Şehir Tiyatroları'ndan Fantastik bir çocuk oyunu: 'Masal'

        İBB Şehir Tiyatroları'ndan Fantastik bir çocuk oyunu: 'Masal'

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 'Masal (Sözsüz Oyun) adlı çocuk oyununu 3 Mart Pazar günü saat 12.00'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ilk kez sahneleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 00:45 Güncelleme: 02.03.2024 - 00:45
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        Fantastik bir çocuk oyunu: 'Masal'
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Eftal Gülbudak’ın yazıp yönettiği “Masal (Sözsüz Oyun)” adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 3 Mart 2024 Pazar günü 12.00’de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde ilk kez sahneleniyor.

        Hakkından ve ihtiyacından fazla yiyeceği çalarak açlığa sebep olan yemek hırsızı ve işbirlikçisine karşı üç çocuk fantastik bir yolculuğa çıkar. Birçok engelin aşıldığı yolculuk sürecinde bireysellikten birlikte hareket etmeye, yardımlaşma ve adaletli paylaşıma kadar çocukların düşünce ve eylemleri değişir. Açlığın tüm çocuklar için yaşamsal bir sorun olduğunu fark eden çocuklar, açgözlü yemek hırsızı ve işbirlikçisine karşı mücadeleyi büyütür.

        'Masal'ın yazarı ve yönetmeni Eftal Gülbudak oyunu şöyle anlatıyor: “Tiyatromuza ve masalımıza hoş geldiniz. Bu kez masalımıza 'Bir varmış bir yokmuş…' sözleriyle başlamayacağız. Çünkü masalımızda hiç söz yok. Ama masalımızın sonunda siz çocuklara ve anne babalara söylemek istediklerimiz var. Sizlere bu masalı hazırlayan yaratıcı, üretken ve çalışkan sanatçılarımız; müzik, dekor, kostüm, aksesuar, ses, ışık, gölge, hareket, dans ve çok özel becerileriyle; 'Sorunlar karşısında bencil olmadan, el ele vermenin, birlikte mücadele etmenin ve adaletli paylaşımın önemini anlatacaklar'. Masalımızın sonunda eminim siz de bu düşüncenin bir parçası olacaksınız. Şimdi gong çalsın, perde açılsın… Dünyanın en önemli bestecilerinin müzikleri eşliğinde masalımızın kahramanlarıyla hep beraber yola çıkalım.”

        Dramaturgisini Ergün Özdemir’in, efekt tasarımını Emre Ören’in, koreografisini Eftal Gülbudak’ın, dekor ve kostüm tasarımını Aysel Doğan’ın, ışık tasarımını Fatih Mehmet Haroğlu’nun yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Ceren Hacımuratoğlu, Ercan Demirhan, Yeliz Şatıroğlu, Onur Şirin, Serkan Bozkurt rol alıyor.

        Oyun, 3, 10, 17, 24 Mart 2024 tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

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        #İBB Şehir Tiyatroları
        #çocuk oyunu
        #masal
        #tiyatro
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