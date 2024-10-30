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        Haberler Bilgi Ekonomi İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI 2024: İBB emeklilere 10 bin TL pazar desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kimler alabilir?

        İBB pazar desteği başvuru ekranı ve şartları: İBB emeklilere 10 bin TL pazar desteği başvurusu nasıl yapılır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen emeklilere pazar desteği başvuru tarihleri belli oldu. İBB emeklilere pazar desteği başvuruları 30 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan destek ödemelerine başvurular 8 Kasım'a kadar sürecek. Adil İstanbul kapsamındaki uygulamayla dar gelirli emeklilere yıllık 10 bin TL pazar desteği verilecek. Peki, 2024 emeklilere pazar desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler? İşte, İBB pazar desteği başvuru ekranı ve şartları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 07:44 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:03
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        • 1

          İBB emeklilere pazar desteği başvuru tarihleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanmıştı. Buna göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024 seçim vaatlerinden olan emeklilere pazar desteği bugün itibarıyla başladı. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin emekli, yıllık 10 bin TL turarındaki destek ödemesinden yararlanabilecek. Peki, 2024 emeklilere pazar desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte, İBB pazar desteği başvuru ekranı…

        • 2

          İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da emeklilerin pazar harcamalarına destek olmak için ‘’İBB Emeklilere Pazar Desteği’’ni hayata geçirildi. Buna göre, dar gelirli emeklilere yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.

          İBB Emeklilere Pazar Desteği başvuruları 30 Ekim Çarşamba günü başladı ve 8 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

        • 3

          İBB EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

          Pazar Desteği’nden yararlanmak isteyen emekliler; İstanbul Senin uygulaması üzerinden, İBB Sosyal Yardım internet sitesi üzerinden ya da Alo 153 Destek Hattı üzerinden İBB Pazar Desteği başvurusu yapabilir.

          İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          İBB PAZAR DESTEĞİ’NDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

          Pazar Desteği ile birlikte düşük maaşlar sebebiyle geçinmekte zorlanan emeklilerin aile ekonomilerine destek olmak amaçlanıyor.

          İBB’den yapılan açıklamada İstanbul’da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 10 bin emekliye pazar yardımı verileceği belirtildi.

        • 5

          İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

          T.C. vatandaşı olunması

          60 yaş ve üstü emekli olunması

          İstanbul’da ikamet edilmesi

          Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması

          Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir olmaması

          Emekli maaşının 17.002 TL’den düşük olması

        • 6

          İBB EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

          Yılda 10 bin emekliye sağlanacak 10.000 TL’lik Pazar Desteği 2 eşit taksit hâlinde ödenecek. İBB Pazar Desteği ödemelerinin kasım ve aralık aylarında yapılması hedefleniyor.

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