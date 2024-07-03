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Yaz mevsimiyle yüzünü sokaklara, meydanlara ve parklara çeviren İBB Orkestraları müzikle semtlere konuk oluyor. Toplumun her kesimi tarafından müziğin ulaşılabilir olması için çalışmalar yürüten İBB Kültür’e bağlı Orkestralar Müdürlüğü semt semt gezerek İstanbulluları müzikle buluşturuyor. “Semtimde Orkestra” serisi Temmuz ayında Eyüpsultan, Fatih, Ataşehir, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Şile, Beşiktaş ve Gaziosmanpaşa’da sahnede olacak. İBB Kent Orkestrası, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, İBB Mehteranı, İBB Bandosu ve İBB Oda Müziği Topluluğu’nun konserleri Eylül ayına kadar sürecek.

İBB Bandosu Orkestra ayrıca 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde çeşitli mekânlarda ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl kutlamaları kapsamında Müze Gazhane’de Ziynet Sali & İBB Orkestraları konserleri verecek. Yaz boyunca gezecek İBB Orkestraları’nın konser programına İBB Orkestraları sosyal medya hesapları ve https://orkestralar.ibb.istanbul/ adresinden ulaşılabilir. İBB Mehteranı PROGRAM

4 Temmuz Perşembe 21.00 Pendik Sahil Meydanı / İBB Kent Orkestrası 5 Temmuz Cuma 15.00 Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu 16.00 Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu 8 Temmuz Pazartesi 21.00 Ataşehir Amfili Park / İBB THM Topluluğu İBB Kent Orkestrası 9 Temmuz Salı 21.00 Ataşehir Amfili Park / İBB Kent Orkestrası 10 Temmuz Çarşamba 21.00 Caddebostan Sahili / İBB TSM Topluluğu 11 Temmuz Perşembe

21.00 Caddebostan Sahili / İBB Kent Orkestrası 12 Temmuz Cuma 15.00 Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu 16.00 Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu 16 Temmuz Salı 21.00 Bakırköy Özgürlük Meydanı / İBB Kent Orkestrası 17 Temmuz Çarşamba 21.00 Beşiktaş Barbaros Meydanı / İBB TSM Topluluğu REKLAM 18 Temmuz Perşembe 21.00 Beşiktaş Barbaros Meydanı / İBB Kent Orkestrası Ziynet Sali 19 Temmuz Cuma 15.00 Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu

16.00 Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu 21.00 Müze Gazhane / Ziynet Sali & İBB Orkestraları (Kıbrıs Barış Harekâtı 50. Yılı) 22 Temmuz Pazartesi 21.00 Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi / İBB THM Topluluğu 23 Temmuz Salı 21.00 Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi / İBB TSM Topluluğu 26 Temmuz Cuma 15.00 Artİstanbul Feshane / İBB Oda Müziği Topluluğu 16.00 Sultanahmet Meydanı / İBB Mehteranı & İBB Bandosu 29 Temmuz Pazartesi 20.45 Büyükçekmece Festival Alanı / İBB Mehteranı (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali)

20.45 Büyükçekmece Festival Alanı / İBB Bandosu (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali) REKLAM 20.45 Büyükçekmece Festival Alanı / İBB TSM Topluluğu (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali) 30 Temmuz Salı 20.45 Şile Kent Meydanı / İBB THM Topluluğu (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali) 20.45 Beykoz Çubuklu Silolar / İBB TSM Topluluğu (25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali)