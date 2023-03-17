DHA

Gölcük Depremi'nden 9 yıl sonra 2008 yılında İBB Meclisi Ambarlı ve Denizköşkler Mahallesi'nden geçen Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nin sahil yönündeki güney kesiminde zeminin sağlam olmadığını bildirerek ikinci bir karara kadar imara kapatılmasına karar verdi.

İmar izni çıkmadığı için 40 yılı aşkın binalarda oturanlar yapılarını kentsel dönüşüme sokmak istemelerine rağmen bunu yapamadı. Her büyük depremden sonra yeniden seslerini duyurmaya çalışan bölgedeki en büyük sitelerden Derya Blokları'nda oturanlar zaman zaman tepkilerini toplu olarak dile getirirken kararın gözden geçirilmesini istedi. Avcılar Belediyesi Meclizi 1/5 binlik yeni planı İBB'ye gönderdi. 2019 yılından bu yana mecliste bekleyen karar zemin ile ilgili yapılan mikro değerlendirme raporlarının tamamlanması ardından son meclis toplantısına oylandı. 71 sayılı karar İBB Meclisi'ndeki tüm üyelerin oyu ile kabul edilirken, Avcılar'da daha önce riskli kabul edilen bu bölgede mevcut imar ruhsatlı yapıların tüm haklarının saklı kalması ve yeni deprem yönetmeliklerine uygun yapılması koşulu ile yenilenmesine izin çıktı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ardından AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, partili ve MHP'li üyelerle Derya Blokları'nda basın açıklaması yaparken son 3 yılda bu kararın geçmesi için yoğun çaba harcadıklarını tüm üyelerin bu kararın geçmesi için çaba harcadıklarını söyledi.



AK Parti İBB ve Avcılar Belediye Meclis üyesi Eyüp Dursun burada yaptığı açıklamada, arazideki mikro çalışmaların zaman aldığını, bölgede yaşayanların can güvenliklerinin ön planda tutulduğunu ve mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi. Dursun, "Bölgeyi yeni imara açmamız söz konusu değil. Alınan karar ile buradaki ruhsatlı, imarlı bir binada oturanlar mevcut yapılarını artık aynı büyüklükte yeni yönetmeliğe uygun yapabilecek. Burada arsası olanlara da alternatif sunulacak. İlçenin kuzey kesiminde yer göstererek bunların haklarını orada kullanmalarını sağlayacağız" dedi.

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