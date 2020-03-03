Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Kültür A.Ş.'ye bağlı müzelerin giriş ücretlerine yüzde 30-50 arasında zam yapıldı.

Müze zammı, 1 Mart’tan itibaren hayata geçti.

Peki İstanbul’daki hangi müzeler İBB’ye bağlı?

Fotoğraf: Tekfur Sarayı Müzesi

Malum, müzelerin büyük bir kısmı Kültür Bakanlığı’nda. Ancak Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panaroma 1453 Tarih Müzesi, Tekfur Sarayı Müzesi, Şerefiye Sarnıcı ve Türk Dünyası Kültür Mahallesi, İBB iştiraki olan Kültür A.Ş.’ye bağlı. Bu müzelerin giriş ücretlerine de yüzde 30 ila 50 arasında zam gelmiş oldu.

İBB'YE BAĞLI HANGİ MÜZE NE KADAR OLDU?

1 Mart’tan itibaren uygulamaya konulan zam tarifesiyle Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı Çini Müzesi giriş ücretleri zamlandı. Daha önce giriş ücreti 10 TL olan Yerebatan Sarnıcı; yüzde 50 zam yapılarak tam 15 TL, öğrenci ve öğretmen 5 TL, yabancı ziyaretçi ise 30 TL olarak açıklandı.

Fotoğraf: Yerebatan Sarnıcı

Giriş ücreti 7,5 TL olan Miniatürk girişi ise 10 TL oldu. Öğrenci 5 TL olurken, yabancı ziyaretçi 20 TL oldu. Panorama 1453 ise 7,5 TL’den 10 TL’ye çıktı. Diğer taraftan önceki dönem İBB tarafından ücretsiz olarak ziyarete açılan Tekfur Sarayı Müzesi ücretli yapılarak tam 10 TL, öğrenci 5 TL oldu.

Fotoğraf: Miniatürk

MÜZEKARTA İNDİRİM TEK GEÇİŞLERE ZAM

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yerlerindeki tek geçişlik ücretlere zam, müzekartlara ise indirim yapmıştı. 1 Mart tarihinden itibaren Ayasofya’ya giriş ücretine yüzde 38 zam yapılarak ücret 72 TL’den 100 TL’ye çıktı. Yeni ücretin yerli turisti etkilemeyeceği, zammın müzelerin gelirlerinin arttırılması için yabancı turist kafilelerine yönelik yapıldığı belirtildi.

MÜZE KARTLAR 70 TL YERİNE 60 TL OLDU

Öte yandan Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı dahil Türkiye genelinde 300 müzeye giriş imkanı sağlayan Müze Kart'ın ise 1 Mart'tan itibaren 70 TL yerine 60 TL'ye satılacağı duyurulmuştu.

BAKAN MEHMET NURİ ERSOY AÇIKLAMIŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada “Müze Kart’la ilgili yeni bir uygulamayı devreye alıyoruz. Biz düzenli olarak, müze fiyatlarımızı yükseltiyoruz. Çünkü hala müzelerimiz Avrupa’daki emsallerinin altında. Bugün itibariyle bir karar daha alıyoruz ve 1 Mart itibariyle 70 lira olan Müze Kart fiyatını 60 liraya indiriyoruz. Fiyatını aşağı çekiyoruz” diye konuşmuştu.

İngiltere’den büyük uğraşlar sonucu getirilen ve Türkiye’ye geri kazandırılan tarihi eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki tanıtımı esnasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Müze Kart’ fiyatlarının aşağı yönlü revize edildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

MÜZEKARTLA MİLLİ SARAYLARA ÜCRETSİZ GİRİŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlere olan rağbeti arttırmak için 1 Ocak itibariyle yeni bir uygulamaya geçildiğini hatırlatan Ersoy, bu vesileyle Müze Kart sahibi vatandaşların Milli Saraylara ait müzelere de ücretsiz girilebileceğini aktarmıştı. Bakan Ersoy, daha önce 70 lira olarak sabitlenen Müze Kart fiyatının da 1 Mart itibariyle 60 liraya düşeceğini açıkladı. Ersoy, müzelerden ücretsiz yararlanacak kesimleri de bir kez daha hatırlatarak, “Müze Kart’la ilgili yeni bir uygulamayı devreye alıyoruz. Biz düzenli olarak, müze fiyatlarımızı yükseltiyoruz. Çünkü hala müzelerimiz Avrupa’daki emsallerinin altında. Ama bunu belli bir aşamayla üst seviyelere taşıyoruz. Bu bağlamda vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için Müze Kart uygulamasını başlattık. Aldığımız bir kararla Kasım 2018’den itibaren Müze Kart fiyatlarını 70 liraya sabitledik. 1 Ocak itibariyle yeni bir uygulama başlattık. Artık Müze Kart sahibi vatandaşlarımız, Milli Saraylarımıza ait müzelere de ücretsiz girebiliyor. Bugün itibariyle bir karar daha alıyoruz ve 1 Mart itibariyle 70 lira olan Müze Kart fiyatını 60 liraya indiriyoruz. Fiyatını aşağı çekiyoruz. Özellikle de belirtmek istiyorum; Bakanlığımıza bağlı 300’den fazla müze ve ören yerini; 18 yaş altı, 65 yaş üstü vatandaşlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlerimiz, Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğrencilerimiz, er ve erbaşlar ve Basın Kartı mensupları ücretsiz gezebiliyor. 2019 verileri açıklandı ve tarihi bir rekor kırıldı. 35 milyondan fazla ziyaretçi aldık müzelerimize. İnşallah bu sene de bu sayıyı arttırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.