Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        Milyonlarca öğrenci İBB burs başvuru sonuçları sorgulaması yapıyor. 23 Eylül – 21 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları tamamlandıktan sonra 100 bin öğrenciye 20 bin TL'lik maddi katkı sağlanacak. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçları ve başvuru süreci ile ilgili bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 11:44 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İBB burs sonuçları başvuru tarihlerinin uzatılması sonrası merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere nakdi destek verilecek. Peki İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2025 2026 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        • 2

          İBB BURS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

          2025-2026 eğitim öğretim dönemi için 100 bin üniversite öğrencisine verilecek 20 bin TL'lik “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” başvuruları 23 Eylül 2025’te başladı. Öğrenciler 21 Kasım 2025 Cuma gününe kadar başvurularını tamamlayacak.

          İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili İBB'den açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

          Geçtiğimiz yılki sonuçlara baktığımızda 31 Aralık tarihinde açıklanmıştı.

          İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          https://gencuniversiteli.ibb.istanbul

          İstanbul Senin uygulaması

          153 Çözüm Merkezi

          "İBB burs sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtı bu platformlar üzerinden sağlanmaktadır.

        • 3

          İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          • T.C. vatandaşı olmak,
          • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
          • Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
          • Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
          • Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
          • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
          • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
          • Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
          • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
        • 4

          2025 2026 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

          Eğitim desteğiyle, 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik maddi katkı sunulacak. Bu yıl toplam 2 milyar TL’lik destek sağlanmış olacak.

          Ödemelerin geçen senelerde olduğu gibi iki dönem halinde 10 bin TL+10 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Habertürk Anasayfa