2023-2024 İBB burs sonuçları açıklandı! İBB ilk burs ödemesi ne zaman yatacak?
26 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları 3 Kasım'da sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden burs başvuru sonuçlarının açıklandığını duyururken, ilk burs ödemesinin yatacağı tarihi açıkladı. Yapılan bu açıklama, "İBB ilk burs ödemesi ne zaman yatacak?" Sorunu gündeme getirdi. İşte 2023-2024 İBB burs ödeme tarihleri...
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB burs sonuçlarının açıklandığı duyururken, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100.000 üniversite öğrencisine 7500 TL eğitim desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı. "Genç Üniversiteli Desteği" ödemeleri 3 taksit şeklinde hesaplara yatacak. Peki, "İBB ilk burs ödemesi ne zaman yatacak?" İşte İBB ilk burs ödemesinin yatacağı tarih...
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İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından İBB burs sonuçlarının açıklandığını duyurdu 'Cumhuriyetimizin 100. yılında 100.000 üniversite öğrencisine 7500 TL eğitim desteği veriyoruz. İlk taksitler çarşamba günü hesaplara yatırılacak. Güle güle kullanın.' açıklamasını yaptı.
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İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ
26 Eylül’de başlayan İBB burs başvuruları 3 Kasım'da sona ermişti.
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ÖDEME 3 TAKSİT OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK
"Genç Üniversiteli Desteği" ödemesi; aralık, şubat ve mart ayları olmak üzere 3 taksit şeklinde gerçekleştirilecek.
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İBB BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
İBB ilk burs ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Söz konusu ödemenin ilk taksiti 20 Aralık Çarşamba günü başlayacak. Ödeme gerçekleştikten sonra öğrenciye SMS ile bilgi verilecek.