Huzuru doğru nefes alarak bulabilirsiniz! Stresle baş etmenin 5 etkili nefes egzersizi!

Nasıl Yapılır:

Rahat bir yere oturun veya uzanın.

Nefeslerinize odaklanarak derin nefes alın.

Bir odak kelime seçin ve her nefes verişte bu kelimeyi tekrarlayın. Örneğin “huzur” veya “rahatla” diyebilirsiniz.

Zamanla nefes alış ve verişlerinizi derinleştirerek bu tekniği daha uzun süreler uygulayabilirsiniz.