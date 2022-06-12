Hustle filmi bu hafta Netflix'te izleyicilerin karşısına çıktı. Başrolünü dünyaca ünlü oyuncu Adam Sandler'ın üstlendiği filme dair merak edilenleri derledik...

HUSTLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

“Hustle”, spor dramasının unutulmaz filmlerinden birisi olmayı amaçlıyor. Filmde “Sugarman” lakaplı Stanley’nin İspanya sokaklarında yeteneğini keşfettiği Bo Cruz’u takım izni olmadan NBA’e getirmesi ve ikilinin dünya basketbolunun zirvesinde başarılı olabileceklerini kanıtlayabilmek için verdikleri çaba işleniyor. Bo Cruz karakteri, filmde NBA oyuncusu Juancho Hernangomez tarafından canlandırılıyor.

HUSTLE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini 41 yaşındaki Jeremiah Zagar’ın yaptığı “Hustle”, “A Star is Born” filminin senaryosuyla Oscar adaylığı elde eden Will Fetters ve Taylor Materne tarafından kaleme alındı. Filmde Queen Latifah, Ben Foster, Robert Duvall’iın yanı sıra NBA oyuncuları Anthony Edwards, Aaron Gordon ve Boban Marjanovic de rol alıyor.