Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş'ta 29 Aralık’ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Hüseyin Yücel, İzmir’de taraftar derneklerinin temsilcileriyle buluştu. Yücel, teknik direktörlük için adı geçen isimlerden Sergen Yalçın’la ilgili konuştu.

REKLAM advertisement1 "A, B, C, D, E PLANLARI MEVCUT" Beşiktaş'ın mevcut başkanı Yücel, elinde tek teknik direktör adayı olmadığı söyledi. Siyah beyazlı camiaya uyan isimleri düşündüklerini belirten Yücel “Beşiktaş 121 yıllık bir camia. Sadece Sergen Hoca’ya kalmadı. Sonuçta Beşiktaş’ın A, B, C, D, E planları mevcuttur. Sergen Hoca’yla sene başından itibaren çalışmak istiyordum ama kısmet olmadı, başkan kabul etmedi” diye konuştu.

"İNŞALLAH BERABER YÜRÜRÜZ" Yücel, teknik direktör seçimiyle ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki süreçte ilk Sergen Hoca’yla masaya oturacağız. ‘Şartlarım var’ dedi, ben de ‘Beşiktaş’ın da şartları var ve bu şartlar sadece tek taraflı değil’ diyorum. İnşallah ortak bir zeminde beraber yürürüz.”