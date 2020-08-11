2.Sayfa'nın haberine göre, Hümeyra’nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dünden bu yana oğlundan haber alamadığı için evine gidip kapıyı açtıran sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

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