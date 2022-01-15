'Human Week' zirvesi 24 Ocak’ta başlıyor

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Yeni dönemde İnsan Kaynakları yaklaşımlarının ele alınacağı “Human Week” zirvesi Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in yapacağı açılış konuşmasıyla 24 Ocak’ta başlıyor. “Yeni İşveren ve Çalışan Deneyimi” temasıyla düzenlenecek zirvede, pandemi sonrası insan kaynakları alanında öne çıkan güncel yaklaşımlar masaya yatırılacak.

ZİRVEDE 32 KONUŞMACI YER ALACAK

İş dünyası ve insan kaynakları liderlerini bir araya getirecek olan zirve 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek. Açılış konuşmasını Murat Ülker ve Gelecekteki Beceriler kitabının yazarı, TED konuşmacısı Perttu Pölönen'in yapacağı zirvede insan kaynakları her yönüyle ele alınacak. Yerli ve yabancı 32 konuşmacının yer alacağı zirvede hem çalışan hem de işveren davranışlarının, becerilerinin pandemi deneyimiyle nasıl şekilleneceğini ve neler gerektiği konuşulacak.

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, UiPath Europe Başkan Vekili Tansu Yeğen, Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat, The Alexander Partnership'ten Hande Yaşargil, Talent Strategy Group Başkanı Marc Effron, Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Oyuncu Hakan Bilgin ve ünlü radyocu Geveze gibi pek çok konuşmacı insan kaynakları alanındaki değerlendirmelerini ve öngörülerini katılımcılarla paylaşacak.

“Human Week” zirvesi başkanı Ebru Akdağ, "Günümüz insanı, parçası olduğu kurumda, başarıyı etkileyen bir faktör değil, dönüşümü belirleyen bir aktör olmak istiyor. Aktör olmak da yönetilmeyi değil beraber yönetmek anlamına gelir.

Bir diğer deyişle zaman yönetim değil yönetişim zamanı. İnsanın anlam arayışına odaklanma, teknolojiyle insanı dengeleme, farklı kuşaklar arasındaki etkileşimi ve uyumu sağlama, yakında iş dünyasını dönüştürecek olan alfa kuşağını ve Metaversa dünyasını iyi okuma zamanı. Tüm bunları 24 - 28 Ocak tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Human Week Zirvesi'nde derinlemesine tartışacağız" dedi.

24-28 Ocak tarihlerine her gün saat 14.00-17.30 arasında online olarak gerçekleştirilecek olan zirve simültane tercüme ile hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlanacak.