HSK'ya bir üye DEM kontenjanından atanır mı?

Konuştuğum AK Parti grup yetkilileri, DEM’in böyle bir talebinin bulunmadığını belirtirken, HSK’ya üye seçiminin RTÜK üye seçimi gibi olmadığını, parti kontenjanı gibi bir yaklaşım olamayacağını, dolayısıyla HSK’ya üye seçiminin TBMM’de çoğunluğu elinde bulunduran grubun takdirinde olduğunu söyledi.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'da, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimi için alt komisyon kuruldu. Karma Komisyon, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında hafta içi toplandı.

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Beyazıt, TBMM tarafından HSK'ya, üçü Yargıtay üyesi, biri Danıştay üyesi ve biri nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere 5 üye seçileceğini söyledi. Üyelikler için 15 adayın Karma Komisyon tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Beyazıt, TBMM Başkanlığı'nın 16 Nisan'da başvuru yapan aday adaylarının evraklarını Karma Komisyon'a gönderdiğini ifade etti.

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101 ADAY ADAYI BAŞVURUDA BULUNDU

HSK üyeliği için 48 Yargıtay, 6 Danıştay, 8 yükseköğretim üyesi ve 39 avukat olmak üzere 101 aday adayı süresi içerisinde başvuruda bulundu. Aday adaylarına ait başvuru evrakları Karma Komisyon'a geldi. Başvuru sayısının çokluğu ve komisyonun geçmiş uygulamaları dikkate alınarak TBMM’de bir alt komisyon kuruldu. Alt komisyon, aday adaylarının gerekli başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespitine yönelik çalışmalar yapacak.

KOMİSYON KİMLERDEN OLUŞUYOR? Kurulan alt komisyona, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile Ankara Milletvekili Murat Alparslan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ile MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk seçildi. Aday adaylarının, ilan duyurusunda öngörülen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesi ve seçim evrakının hazırlanması çalışmalarını yürütecek alt komisyon, çalışmalarını 29 Nisan salı günü saat 12.00'ye kadar tamamlayıp raporunu Karma Komisyon Başkanlığına sunacak. Karma Komisyon 6 Mayıs Salı günü toplanarak, TBMM Genel Kurulu’nca seçilecek 5 üyenin 3 katı adayın ismini belirleyecek. GENEL KURUL SÜRECİ Kurulda görev süresi dolan 9 üyenin yerine yapılacak seçimlerde, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı ayrı ayrı üyeler belirliyor. TBMM alt komisyonun belirleyeceği 15 aday arasından HSK’ya 5 üye seçilecek. Burada parti gruplarının isimler üzerinde uzlaşması önem taşıyor. HSK 1. Dairesi üyesi Havvanur Yurtsever’in görev süresi 24 Kasım 2025, Prof. Dr. Çetin Arslan’ın süresi ise 31 Ocak 2028’e kadar devam edecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz da kurulun doğal üyeleri olarak görevde kalmaya devam edecek.

Görev süresi 7 Haziran’da sona erecek olan 9 üyeden 4’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak. Bu isimlerin 1’i idari, 3’ü ise adli yargıdan olacak. Kalan 5 üyeyi ise TBMM seçecek. TBMM, üç üyeyi Yargıtay üyeleri arasından, bir üyeyi Danıştay üyeleri arasından, bir diğer üyeyi ise hukukçu öğretim üyeleri veya avukatlar arasından belirleyecek. HSK seçimlerinin 2 Mayıs’ta TBMM Genel Kurulu’nda yapılması planlanıyor. Sürecin seyrine göre DEM Partisi ile uzlaşı sağlanırsa, önerecekleri bir isim HSK üyesi olarak seçilebilir.