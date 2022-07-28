Tüm dünyada büyük bir kitleye sahip olan Game of Thrones'un başarısından yola çıkarak hazırladığı House of the Dragon için geri sayım başladı. Game of Thrones evreninin ilk devam dizisi House of the Dragon'dan bir yeni fragman geldi. Yayınlanan fragmanda kostümler, efektler öne çıkan dizi Targaryen hanedanlığını kendi içerisindeki taht mücadelesini ve bir yandan da Demir Taht üzerindeki iddialarını korumaya çalışmasını konu alacak. İşte House of the Dragon dizisi ile ilgili detaylar...
HOUSE OF THE DRAGON'UN KONUSU NEDİR?
House of the Dragon dizisi, Game of Thrones serisinden 300 yıl öncesini konu alıyor ve Targaryen iç savaşını (Ejderhaların Dansı) anlatıyor. George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanacak.Targaryanler'in Demir Taht'ı korumak için verdiği mücadeleler ve kendi aralarında savaşa girmeleriyle başlayan Ejderhaların Dansı kitapta işlenen olaylardan biri.
HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDE YAYINLANACAK?
Merakla beklenen diziden geçtiğimiz aylarda kısa bir fragman paylaşan HBO, dizinin yayın tarihini yeni görsellerle birlikte açıkladı. Warner Bros'un dijital platformu HBO Max'de yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi 21 Ağustos olarak belirlendi.
HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI
Targaryen ailesine odaklanacak Game of Thrones spin-off'u House of the Dragon dizisine yedi yeni oyuncu katıldı;
Ryan Corr,
Jefferson Hall,
David Horovitch,
Graham McTavish,
Matthew Needham,
Bill Paterson
Paterson GavinSpokes.
Daha önce duyurulan oyuncular;
Paddy Considine,
Olivia Cooke,
Emma D'Arcy,
Matt MattSmith,
Steve Toussaint,
Rhys Ifans
Ifans Fabien
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