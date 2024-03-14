Hollandalı aşırı sağcı lider Wilders, Başbakanlık talebinden vazgeçti

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Hollanda ulusal yayın kuruluşu NOS'un bildirdiğine göre, partisi 2023 seçimlerinde en çok sandalyeyi kazanan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, uygulanabilir yeni bir hükümet kurmak amacıyla, başbakanlık görevinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

NOS'un Lahey'deki siyasi kaynaklara dayandırdığı habere göre Wilders'in Özgürlük Partisi ve yeni bir sağ kanat hükümet kurmaya çalışan diğer üç muhafazakâr parti, parti liderlerinin hükümetten bulunmayarak parlamentoda kalacağı bir senaryo üzerinde duruyor.

Ik kan alleen premier worden als ALLE partijen in de coalitie dat steunen. Dat was niet zo.



Ik wil graag een rechts kabinet. Minder asiel en immigratie. Nederlanders op 1.



De liefde voor mijn land en kiezer is groot en belangrijker dan mijn eigen positie.



Ik hou van NL ❤️ — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 13, 2024

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Sadece koalisyondaki tüm partilerin desteklemesi durumunda Başbakan olabileceğini vurgulayan Wilders, “Ancak durum böyle değildi. Ben sağcı bir kabine; daha az sığınma ve ve göç istiyorum. Hollandalılar öncelikli olmalı” dedi.

Wilders, bu seçim değilse bir sonraki seçimde mutlaka Başbakan olacağını söyledi.

Aşırı sağcı lider, ülkesine ve seçmenine olan sevgisinin kendi konumumdan daha önemli olduğunu belirterek, bu nedenle Başbakanlık talebinden vazgeçtiğini dile getirdi.

Wilders’in koalisyon önerisinde bulunduğu Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz, Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) lideri Caroline van der Plas ile NSC lideri Pieter Omtzigt de, yeni hükümette yer almayacak.

Parlamento dağılımı

Hollanda’da 22 Ekim’de yapılan erken genel seçimler sonrası, Mark Rutte başkanlığındaki geçici hükümet hala görevine devam ederken, yeni koalisyon arayışları da sürüyor.

Wilders’in PVV’si, 150 üyeli Temsilciler Meclisi’nde 37 sandalye ile en büyük parti konumunda.

Dilan Yeşilgöz’ün VVD’si 24, Omtzigt’in lideri olduğu NSC’nin 20, BBB’nin de 10 milletvekili bulunuyor.

Hükümeti kurabilmek için, salt çoğunluğun bir fazlası olan 76 milletvekilinin desteği gerekiyor.