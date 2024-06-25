Hollanda: 2 - Avusturya: 3 | MAÇ SONUCU

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EURO 2024 D Grubu son maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Avusturya'nın gollerini 6. dakikada Hollanda forması giyen Donyell Malen kendi ağlarına, 59. dakikada Stevan de Vrij kendi ağlarına ve 80. dakikada Marcel Sabitzer kaydetti.

Hollanda'nın gollerini ise 47. dakikada Cody Gakpo ve 75. dakikada Memphis Depay kaydetti. Bu sonucun ardından Fransa'nın Polonya ile 1-1 berabere kalması sonrarı grubunu lider tamamlayan Avusturya, son 16 turunda A Milli Takımımız'ın da yer aldığı F Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek. REKLAM 4 puanda kalan Hollanda ise grubunu üçüncü sırada tamamladı ancak en iyi üçüncüler arasına girmeyi garantiledi ve gruptan çıktı.

A Milli Takımımız, Çekya karşısında alacağı beraberlik veya galibiyet halinde grubunu ikinci sırada tamamlayacak ve son 16 turunda Avusturya ile eşleşmiş olacak. İŞTE D GRUBU'NDA SON PUAN DURUMU 1- Avusturya (6) 2- Fransa (5) 3- Hollanda (4) 4- Polonya (1)

MAÇTAN DAKİKALAR 6. dakikada Avusturya golü buldu. Malen, ceza sahası sol çaprazından Prass'ın ortasına yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı, Avusturya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 47. dakikada Hollanda skoru eşitledi. Simons, kendi yarı sahasından rakip ceza alanı önüne kadar taşıdığı topu Gakpo'ya verdi. Ceza sahasındaki Gakpo, sağına çekerek rakibinden kurtardığı meşin yuvarlağı plase vuruşla filelere gönderdi ve Hollanda durumu 1-1 yaptı. 59. dakikada Avusturya tekrar öne geçti. Grillitsch, ceza sahasının sol tarafında son çizgiye inerek ortasını yaptı. Kale sahası önündeki Schmid'in kafa vuruşunda De Vrij'ın müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-2. 75. dakikada Hollanda skora denge getirdi. Weghorst'un ceza sahasında kafayla indirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Depay, golü bularak durumu 2-2'ye getirdi. Maçın hakemi Kruzliak, VAR'dan gelen çağrı üzerine pozisyonu inceledi ve golün geçerli olduğunu belirterek orta noktayı gösterdi. 80. dakikada Avusturya maçta 3. kez üstünlük yakaladı. Baumgartner'in güzel ara pasıyla ceza alanına koşu yapan Sabitzer, dar açıdan sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3. Mücadele, Avusturya'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Berlin Olimpiyat Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya) Hollanda: Verbruggen, Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Ake (Dk. 66 Van de Ven), Reijnders (Dk. 66 Wijnaldum), Schouten, Veerman (Dk. 35 Simons), Malen (Dk. 72 Weghorst), Gakpo, Depay Avusturya: Pentz, Posch, Wöber, Lienhart (Dk. 69 Querfeld), Prass, Seiwald, Grillitsch (Dk. 69 Laimer), Wimmer (Dk. 68 Baumgartner), Sabitzer, Schmid (Dk. 90+2 Weimann), Arnautovic (Dk. 78 Gregoritsch) Goller: Dk. 6 Malen (Kendi kalesine), Dk. 59 Schmid, Dk. 80 Sabitzer (Avusturya), Dk. 47 Gakpo, Dk. 75 Depay (Hollanda) Sarı kartlar: Dk. 32 Posch, Dk. 34 Wimmer, Dk. 90+4 Querfeld (Avusturya)