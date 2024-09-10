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        Haberler Kültür-Sanat Resim Hokusai'nin Hayatı ENKA Sanat'ta

        Hokusai'nin Hayatı ENKA Sanat'ta

        ENKA Sanat, ünlü Japon ressam Katsushika Hokusai'nin doğumunun 260. yıl dönümü için tasarlanmasının ardından Cool Japan Matching Award ile onurlandırılan The Life of Hokusai (Hokusai'nin Hayatı) performansını, Istanbul Fringe Festival iş birliğiyle İstanbul'a taşıyor. Performans, 17 Eylül Salı akşamı saat 20.30'da ENKA Oditoryumu'nda izlenebilecek. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 00:27 Güncelleme: 10.09.2024 - 00:27
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        Hokusai'nin Hayatı ENKA Sanat'ta
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        Ünlü Japon ressam Katsushika Hokusai'nin hayatındaki iç çatışmaları, dans ve dövüş sanatlarının bir karışımı olan geibu aracılığıyla tasvir eden The Life of Hokusai (Hokusai'nin Hayatı), sanatçının eserlerinin devasa bir canlı projeksiyona yansıtılması ile izleyicilere büyüleyici bir görsel deneyim sunacak. Sanatçıyı, gösterinin bütünsel yaratıcısı, koreograf ve performans sanatçısı Katsumi Sakakura, kızı Oie’yi çağdaş bale dansçısı Karin Kato, eşi Okoto’yu opera sanatçısı ve oyuncu Yasko Fujii canlandıracak.

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        Kendisinin cennetin ve dünyanın enerjileri arasında bir köprü olduğuna ve bir ejderhanın vücut bulmuş hali olduğuna inanan Hokusai, felç geçirdikten ve büyük bir yangında her şeyini kaybettikten sonra birçok başyapıt çizer. Kendini resme kaptırdığı yıllarda, ihmal ettiği karısı Koto'nun ani ölümünden sonra, o kadar derin bir pişmanlık duyar ki sanatının anlamını sorgulamaya başlar. Performans o yıllara odaklanırken, insanların dünyanın karmaşası içinde hayattaki önemli şeyleri nasıl gözden kaçırma eğiliminde olduklarını da gözler önüne seriyor.

        The Life of Hokusai (Hokusai'nin Hayatı), 17 Eylül Salı akşamı saat 20.30‘da Istanbul Fringe Festival 2024 programının bir parçası olarak ENKA Oditoryumu’nda sanatseverlerle buluşacak. Performansın biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nde satışa çıktı.

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        #Enka Sanat
        #Katsushika Hokusai
        #Istanbul Fringe Festival
        #müze
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