01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güneş Altunkaş, ikinci kitabı 'Hokus Pokus'u yayımladı. İlk romanı 'Kapının Ardındaki Ben' ile büyük beğeni toplayan Altunkaş'ın yeni kitabı 'Hokus Pokus', Nemesis Yayınevi etiketiyle, kitapseverlerle buluştu.
Cinayetleri çözmedeki başarısıyla bir efsane haline gelen Komiser Ercüment, suç dolu İstanbul sokaklarının korkulu rüyasıdır. Doğduğu günden bu yana yaşadığı acılar ona hayatla başa çıkmayı öğretirken, çözdüğü her cinayetin ardından bir başka kötülükle yüzleşmeye devam eder. Özellikle de şiddet görüp katledilen kadınlarla çocukları ve bu zulme tanık olan insanları tanıdıkça tek başına bile olsa kötülüğe karşı savaşmaya ant içer. Bir gün genç komiser, yirmi yedi yıldır aranan katil zanlısı Bahtiyar'la sorgu odasında karşı karşıya gelir. Bulgaristan'da bir devlet adamını öldürmekle suçlanan Bahtiyar ısrarla masum olduğunu söyler. Bu sözler, köşeye sıkışmış bir adamın kendini kurtarma çabaları mı, yoksa yirmi yedi yıldır su yüzüne çıkmayı bekleyen gerçeklerin ayak sesleri midir? Ercüment cevapları bulmak için geçmişin izini sürmek zorunda kalacak, ulaştığı gerçek ise birçok insanın hayatını bir anda değiştirecektir.
GÜNEŞ ALTUNKAŞ
1984 İstanbul doğumlu. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı ile Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri eğitimi aldıktan sonra spikerlik ve sunuculuk için akademik eğitimini de tamamlayan Altunkaş, habercilik hayatının yanı sıra birçok reklam filminde seslendirme dublaj yaptı. Uzun yıllar film sektöründe genel sanat yönetmeni olarak görev alan Altunkaş, eş zamanlı olarak ulusal yazılı basında yaşama dair yazıları ve röportajlarıyla ses getirdi. Medya genel koordinatörlüğü ve film şirketlerinde yöneticilik de yapan yazar, 'Kapının Ardındaki Ben' adlı kitabıyla yayım hayatına başladı.
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