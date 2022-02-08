Bu senenin ilk hızır orucunu tutacaklar için Hızır orucunun başlayacağı tarihler geldi çattı. Allah'a şükretmek, dua etmek ve ibadet etmek için amacıyla tutulan Hızır orucuna niyet ederken ve orucu açarken hangi duaların okunabileceği merak ediliyor. Her oruçta olduğu gibi Hızır orucunda da oruca başlarken ve orucu açılırken belli başlı duaların okunması gerekiyor. İşte Hızır orucu duası hakkında merak edilenler...