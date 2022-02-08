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Hızır Orucu nasıl niyet edilir? Hızır Orucu açma duası nedir?

Hızır aleyhisselamın merhametine ve yardımına nail olmak amacıyla bu yıl 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde tutulacak Hızır orucu için araştırımalar çoğaldı. Hızır orucu tutmaya niyetlenen Müslümanların gündeminde Hızır orucu duası var. Her yıl farklı tarihlere denk gelen Hızır orucu için geri sayım bitti.

08.02.2022 - 19:12 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bu senenin ilk hızır orucunu tutacaklar için Hızır orucunun başlayacağı tarihler geldi çattı. Allah'a şükretmek, dua etmek ve ibadet etmek için amacıyla tutulan Hızır orucuna niyet ederken ve orucu açarken hangi duaların okunabileceği merak ediliyor. Her oruçta olduğu gibi Hızır orucunda da oruca başlarken ve orucu açılırken belli başlı duaların okunması gerekiyor. İşte Hızır orucu duası hakkında merak edilenler...

  • HIZIR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

    Oruca başlarken edilen niyet duası:

    "Niyet ettim Allah rızası, Peygamber himmeti, Velayet şefaati için Hızır orucunu tutmaya. Allah kabul eylesin."

  • HIZIR ORUCU DUASI 

    Sonlandırırken ise oruç açma gülbangı okunur:

    "Bismişah... Allah Allah

    Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkına, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız için, dara, zora yetişen Hızır için, Hızır orucunu açmaya.

    Gerçeğe Hû! Eyvallah, Allah Allah..."

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