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Hisami Apartmanı enkazı tamamlandı 101 kişi hayatını kaybetti, 34 yaralı

Diyarbakır’da 135 kişinin bulunduğu Hisami apartmanının enkazı tamamlandı. Yıkılan apartmanda 101 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralı çıkarıldı

Giriş: 12.02.2023 - 20:29 | Güncelleme: ABONE OL
Hisami Apartmanı enkazı tamamlandı 101 kişi hayatını kaybetti, 34 yaralı
İHA

Diyarbakır’da depremden etkilenerek yıkılan 7 apartmandan biri olan Bağlar ilçesindeki Hisami apartmanı enkazı tamamlandı. Apartmanda bulunan 135 kişiden 101’i hayatını kaybederken 34 kişi ise yaralandı. Şehir genelinde bulunan 4 enkaz tamamlanırken Serin, Galeria, Sözel apartmanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Beşir ve Serhat sembol oldu

Öte yandan Hisami apartmanında 81 saat sonra kurtulan 7 yaşındaki Mehmet Beşir Yıldız ve 101 saat sonra annesiyle kurtulan 10 yaşındaki Serhat Varlı bu bölgedeki enkazdan çıkanların sembolü oldu.

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