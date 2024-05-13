Hırsızlık şüphelisini 'Hayalet Casper' ele verdi

REKLAM advertisement1

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Somuncu Baba Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan D.K., işlerini halletmek için evden çıktı. D.K., evine döndüğünde kapısının açık olduğunu fark etti.

İçeri giren D.K. evini kontrol ettiğinde 70 bin TL değerindeki 22 ayar altın kolyesinin yerinde olmadığını gördü. D.K., durumu polise bildirdi.

Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 'dil düşürme' yöntemiyle kapının açıldığını belirledi. Ardından binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin tanınmamak için sadece gözleri açık siyah tesettür kıyafetli bir kadın olduğunu tespit etti. Ardından sokaktaki iş yerlerine ait gittiği güzergahı belirledi. REKLAM

POLİS, ADIM ADIM İZ SÜRDÜ Eşkal üzerinden iz süren polis, kadının toplu taşıma minibüsüne bindiğini tespit ederek plakasından bulduğu araç içindeki kamerayı izledi. Şüpheli kadının, üzerinde çizgi film karakteri 'Hayalet Casper' ve 'Zengin değilim ama ben de çok mal gördüm' yazılı pembe renkli bir cüzdanı çıkartıp para ödediğini tespit etti. Kadının kent merkezinde Adalhan Kavşağı'nda inip, bu kez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi hattı minibüsüne bindiği anlaşıldı. Bu minibüsünün de araç içi kamerasından kadının hangi durakta indiği belirlendi.

5 GÜN MAHALLEDE KİMLİK KONTROLÜ Polis, hırsızlığın olduğu noktadan yaklaşık 30 kilometrelik güzergahtaki kamera görüntüleri sayesinde kadının indiği durağı belirledikten sonra 5 gün boyunca o bölgede şüpheli gördüğü kişiler üzerinde kimlik kontrolü yaptı. Şüphe üzerine başı açık kıyafetli olan bir kadını durdurup, kimliğini istedi. Adının Raziye Y. olduğu belirlenen kadının kimliğini çıkarttığı cüzdan, şüpheli kadının taşıdığı cüzdanla aynı olduğu anlaşıldı. Raziye Y.'nin yapılan kontrollerinde hırsızlıktan 16 suçtan kaydı olduğu belirlenince gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI Raziye Y., yapılan sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raziye Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.