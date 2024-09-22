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        Haberler Gündem Güncel Hırsızdan gazeteciye pişkin sözler: "Belki seni de soyarız" | Son dakika haberleri

        Hırsızdan gazeteciye pişkin sözler: "Belki seni de soyarız"

        Amasya'da bir evden 36 bin TL'den fazla para çalan aynı aileden 4 hırsızlık şüphelisi Samsun'da yakalandı. Adliye götürülen kadın şüphelilerden biri gazetecinin "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna "Sana ne? Sana mı soracağız. Belki seni de soyarız" cevabını verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 11:53 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:59
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        • 1

          Amasya'da merkeze bağlı Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan S.G'ye ait eve önceki gün hırsız girdi. Hırsızlar evde buldukları bir miktar parayı alarak kaçtı.

        • 2

          Ev sahibinin ihbarı üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        • 3

          Fiziki ve teknik takipte il dışından gelerek birbirleriyle koordineli hareket eden 2'si kadın 4 şüpheli tespit edildi. Aynı kişilerin farklı ticari taksilerle yolculuk yaparak birçok ilde hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için kıyafet değiştiren firari şüphelileri oldukları da belirlendi.

        • 4

          Emine Yılmaz (24), Ceren Çelik (21), Tecir Yılmaz (26) ve Yalçın Çelik (33), komşu il Samsun'un Çarşamba ilçesinde durdurulan otomobilin içinde yakalanıp gözaltına aldı.

        • 5

          Araçta yapılan aramada pamuk dolu yastığın içine gizlenmiş çaldıkları 36 bin 250 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan hırsızlık çetesi daha sonra Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirilerek sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        • 6

          Hırsızlardan biri çıkışta kendilerini görüntüleyen gazetecilerin "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna "Sana ne? Sana mı soracağız. Belki seni de soyarız" cevabını verdi.

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