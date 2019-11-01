Hipomani nedir?

Hipomani, kişinin bedensel ve psikolojik olarak üst seviyelerde enerjik olması buna rağmen mani kadar şiddetli ortaya çıkmayan bir ruh halidir. Duygu durumun çok fazla ani öfke, kabarmış, taşkın, neşeli ve taşkın ruh halinin en az 4 gün ve bir kaç tanesini taşımak demek hipomani anlamını taşır. Kendini beğenme ve büyüklenme ve benlik durumunda abartı da bulunmalıdır.

Hipomani belirtileri nelerdir?

Az uyuma

Az uyumaya rağmen aşırı enerji olması

Aktif yaşamda hareketlilik

Aşırı konuşma

Yüksek sesli ve kesintisiz konuşma

Aşırı fikir uçuşmaları

Fikir karmaşıklıkları

Dikkat dağınıklığı

Basit uyaranlara başka yöne gitme

Belli amaca yönelmede artış

Kötü sonuçlar yaratacak etkinliklerde bulunmak

Riskli sporlar yapmak

Kişi; hipomani belirtileri taşırken sosyal ilişkilerde, işlerini yapmakta fark edilir bir tutum içindedir. Bu durumlar aşırı değildir. Mani kadar ağır seyretmeyen bir süreçtir hastaneye yatırılacak kadar üst belirtiler ortaya çıkmaz. Manideki gibi halüsinasyonlar, ses duymalar, kötülük geleceği korkusu yaşanmaz. Gerçek dışı hiç bir etki taşımaz. Antidepresan kullanan kişilerde hipomani görülebilir. Bu durumda ilaçlar kesilmelidir. Hipomani ilerleyen bir akış oluşturarak mani haline dönüşebilir. O nedenle tedavi görmek şarttır. Altta yatan nedene göre bir tedavi uygulaması hekim tarafından oluşturulur. Metabolik bir hastalık ya da beyin ile ilgili bir hastalık nedeni olabileceği şüphesi taşır. Ona göre ataklar takip edilerek bir tedavi uygulaması oluşturulur.