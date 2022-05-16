Hindistan'da rekor sıcaklık: Termometreler 49'u gösterdi!

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Hindistan'da başkent Yeni Delhi çevresinde hava sıcaklıkları rekor seviyede artarak 49 santigrat derecenin üzerine yükseldi.

NDTV'nin haberine göre termometreler, Yeni Delhi'ye bağlı Mungeshpur'da 49,2, Najafgarh'ta 49,1 santigrat dereceyi gösterdi.

1966'DAN BU YANA EN SICAK MAYIS AYI

Associated Press'in aktardığına göre, Mart ve Nisan aylarında rekor düzeyde sıcak olan Hindistan, 1966'dan bu yana en sıcak Mayıs ayını yaşıyor.

Yetkililer, bölge sakinlerini evden çıkmamaları ve bol su tüketmeleri konusunda uyardı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son dönemde ülkede yükselen sıcaklıklar nedeniyle eyaletlere ve federal olarak yönetilen bölgelere eylem planları hazırlama çağrısında bulunmuştu.

Ülkede bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası birçok kentte su ve elektrik kesintisine neden oluyor.

SICAKLIKLARININ EN BÜYÜK NEDENİ...

Hindistan Meteoroloji Departmanına göre, aşırı sıcaklıkların en büyük nedenlerinden birinin yağış oranındaki azalma olduğunu açıkladı.

Bir restoranda çalışan Poorna Bahadur AP'ye yaptığı açıklamada, sıcaktan dolayı fazla iş yapamadığını söyledi.