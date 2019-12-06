06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hindistan polisi Haydarabad kentinde geçen hafta bir veterinere tecavüz edip öldürmekle suçlanan dört erkeği öldürdü.
Karakolda gözaltında tutulan zanlılar Cuma gününün erken saatlerinde cinayeti nasıl işlediklerini göstermeleri için polis tarafından olay yerine götürülmüştü.
BBC Telugu'ya konuşan emniyet yetkilileri, zanlıların orada polislerin silahlarını çalmaya ve kaçmaya çalıştıklarını, bunun üzerine polisin ateş açtığını söyledi.
Olayda iki polisin de yaralandığı açıklandı.
27 yaşındaki maktulün yanmış cesedi geçen hafta Perşembe günü bulunmuş, olay ülke genelinde protestolara yol açmıştı.
Polislerin zanlıları vurması sosyal medyada sevinçle karşılandı.
Facebook ve Twitter kullanıcıları polisin "adaleti sağladığını" öne sürdü.
2012'de başkent Delhi'de toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürülen ve ülke genelinde tecavüz ve kadın cinayetlerine karşı protestoları tetikleyen bir kadının annesi de polislerin zanlıları öldürmesini kutladı.
ANI ajansına konuşan kadın, "Bu cezalandırma beni çok mutlu etti. Polis müthiş bir iş çıkardı." dedi.
Olay yerindeki BBC Telugu Muhabiri Satish Balla, haberi duyan binlerce kişinin bölgeye geldiğini ve "yaşasın polis" sloganları attığını aktardı.
Bazılarıysa zanlıların öldürülmesini sorguladı.
Polis reformlarının mimarı, emekli polis Prakash Sing, bu olayın yaşanmamasının mümkün olduğunu söyledi:
"Zanlılar olay yerine götürülürken daha fazla güvenlik önlemi alınmalıydı.
"Elleri kelepçelenmeli, etrafları sarılmalı ve üzerleri aranmalıydı. Polis dikkatsiz davranırsa bu tip şeyler yaşanabilir."
Veteriner Çarşamba günü yerel saatle 18.00'de doktora gitmek üzere motosikletiyle evden çıktı.
Daha sonra ailesini telefonla arayan kadın, lastiğinin patladığını, bir kamyon şoförünün kendisine yardım etmeyi teklif ettiğini, bir karayolu gişesi yakınlarında beklediğini söyledi.
Yakınlarının bu konuşmadan sonra kadınla iletişime geçme girişimleri bir sonuç vermedi.
Maktulün cesedi Perşembe sabahı bir sütçü tarafından bir üstgeçidin altında, yakılmış bir halde bulundu.
Polis yetkilileri, veterinerin öldürülmeden önce toplu tecavüze uğradığını açıklamıştı.
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