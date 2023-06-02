Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Hindistan'da feci tren kazası: En az 50 ölü, 300 yaralı

Hindistan'da bir yolcu treni raydan çıkarak Odisha'nın Balasore bölgesinde bir yük treniyle çarpıştı. En az 50 kişi öldü, 300 kişi hastaneye kaldırıldı.

Giriş: 02.06.2023 - 20:20 | Güncelleme: ABONE OL
Hindistan'da feci tren kazası: En az 50 ölü, 300 yaralı
HABERTURK.COM

Hindistan'da Kalküta'dan Chennai'ye giden Coromandel Ekspresi raydan çıkarak karşı raydan gelen yük treniyle çarpıştı. Yerel basına gelen bilgilere göre en az 50 kişi hayatını kaybederken, 300 kişi yaralandı. Birçok kişinin hala mahsur kaldığı belirtildi.

Başbakan Narendra Modi bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirirken, "Mümkün olan tüm yardım sağlanıyor" dedi.

Yetkililer, çok sayıda yaralının hastanelere sevk edildiğini söylerken, "Kharagpur ve diğer yakın istasyonlardan demiryolu kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Yardım ve kurtarma çalışmaları devam ediyor" dendi.

Yetkililer, yaralıların 179'unun hastaneye kaldırıldığını, trende sıkışan 600'den fazla yolcunun çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AÖF sınav tarihleri 2023
AÖF sınav tarihleri 2023
Adana'da kaza! 2 ölü 10 yaralı
Adana'da kaza! 2 ölü 10 yaralı
Samsun'da 32 bin 75 sentetik ecza ele geçirildi
Samsun'da 32 bin 75 sentetik ecza ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.