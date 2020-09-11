Oyuncu sendikası SAG-AFTRA, Swank'ın 2008'den beri yumurtalık kisti tedavisini ödüyordu.

Ancak sendika, beş yıl önce 46 yaşındaki oyuncunun tedavisinin kısırlık ile ilgili olduğunu ve hamile kalmaya yönelik tedavi gördüğünü öne sürerek masraflarını ödemeyi kesti.