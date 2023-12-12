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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı - MKE Ankaragücü Haberleri

        Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı

        Teknik direktör Hikmet Karaman'dan hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın geçmişte kendisine de saldırdığını itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 10:39 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:40
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        "Faruk Koca bana da..."
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        Süper Lig'in 15. haftasının kapanış mücadelesinde Ankaragücü, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

        Karşılaşmanın bitiş düdüğü ise adeta bir skandala sahne oldu. Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Koca, orta hakem Meler'e yumruk atarken darbeyle yere düşen Meler'e bu sefer de yerde tekmeler atıldı.

        Olay infial yaratırken bir dönem Ankaragücü'nü çalıştıran Hikmet Karaman'dan Faruk Koca ile ilgili itiraf geldi. Karaman, Ankaragücü’nü çalıştırdığı dönemde Başkan Faruk Koca'nın kendisine de saldırıda bulunduğunu açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karaman, "Faruk Koca, Ankaragücü’nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı. O zaman açıklamadım ama şimdi açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

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