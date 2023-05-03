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Hıdırellezde gül ağacına nasıl dilek dilenir? Hıdrellezde nasıl dilek tutulur?

Hıdırellezde gül ağacına nasıl dilek dilenir?

Hıdırellez için geri sayım sürerken, Hıdırellezde nasıl dilek dilenir sorusu gündemdeki yerini aldı. 5 Mayıs Cuma akşamı başlacak olan Hıdırellez 6 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Dileklerin dilendiği Hıdırellezde gül ağacının dalına dilek asma ve ateşten atlama gibi eski çeşitli ritüellerin yapılmaktadır. İşte Hıdırellezde gül ağacına nasıl dilek dilenir sorusunun yanıtı...

Giriş: 03.05.2023 - 20:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve çeşitli ritüellerle kutlanmaktadır. Hıdırellezde gül ağacına dilek dilemek isteyenler, "Hıdırellezde gül ağacına nasıl dilek dilenir? Hıdrellezde nasıl dilek tutulur?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

  • HIDIRELLEZ GÜL AĞACINA DİLEK NASIL DİLENİR?

    Hıdırellez öncesindeki günün akşamı vatandaşlar ev, araba, çocuk gibi dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.

     

     

  • Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor.

  • Hıdrellez geleneğinin Türk dünyası ve Anadolu coğrafyası ile sınırlı olmadığını, Irak, Suriye ve Balkan ülkelerinde de kutlandığını ifade eden İnayet, "İnanca göre Hızır ile İlyas, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece bir gül ağacı altında buluşmaktadır. Dolayısıyla bu iki kutsalın buluştuğu günün, temas ettikleri her şeyin de insanlara bereket, kısmet ve sıhhat getirdiğine inanılmaktadır. Dilek dileyenlerin gül dalına, ağaçlara bez bağlaması, hastaların çimenler üzerinde yuvarlanması, o gecenin suyuyla yıkanıp arınmaları bu inanıştan kaynaklanır." dedi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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