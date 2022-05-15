Hey! Douglas'la 'İş Çıkışı' keyfi

İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli Önü’nde düzenlediği “Cuma İş Çıkışı” açık hava konserleri Hey! Douglas ile yeniden başladı.



İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli Önü’nde düzenlediği “Cuma İş Çıkışı” açık hava konserleri Hey! Douglas ile yeniden başladı.

Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan konserde, 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz müziği ile tekrar düzenleyerek sunan Hey! Douglas, izleyicileri şarkılarıyla coşturdu.

İş Sanat’ın yoğun ilgi gören “Cuma İş Çıkışı” konserlerinde 20 Mayıs’ta rap müziğin başarılı ismi Ceza sahne alacak.