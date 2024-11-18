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        Haberler Spor Futbol Heung Min Son'a sözleri gündem olmuştu: Bentancur'a 7 maç men cezası! - Futbol Haberleri

        Heung Min Son'a sözleri gündem olmuştu: Bentancur'a 7 maç men cezası!

        İngiltere Futbol Federasyonu, Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur'a takım arkadaşı Heung-Min Son ile ilgili sözleri nedeniyle 7 maç men cezası verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 14:31 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:32
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        Rodrigo Bentancur'a 7 maç men cezası!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Rodrigo Bentancur, ülkesindeki bir TV programında takım arkadaşı Heung-min Son hakkında konuşmuştu.

        Bentancur, bir muhabirini Tottenham forması istemesinin üzerine, "Son ya da Son'un kuzenlerinden biri, Korelilerin hepsi birbirine benziyor" ifadelerini kullanmıştı.

        Yıldız futbolcunun bu sözleri İngiltere'de ve dünyada büyük tepki çekti.

        7 MAÇ MEN CEZASI GELDİ

        Tottenham'ın yıldızı Rodrigo Bentancur, Son için kullandığı ırkçı ifadelerden ötürü İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 7 maç men ve 120 bin euro para cezası aldı.

        "BENDEN ÖZÜR DİLEDİ"

        Güney Koreli oyuncu Son, Bentancur'un kendisinden özür dilediğini ve aralarında bir problem olmadığını söylemişti.

        Son'un açıklamaları şöyle:

        "Rodrigo'yu seviyorum. Birlikte birçok güzel anımız var. Bunu söyler söylemez benden özür diledi. Evdeydim, ne olduğunu farketmedim bile. Bana uzunca bir mesaj gönderdi ve özür diledi."

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