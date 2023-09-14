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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da bir kişi rampada kaymasın diye lastiğine tuğla koyduğu kamyonun altında kaldı

        Herkesin başına gelebilir! Ölüm nedeni: 1 tuğla!

        Antalya'da, akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. İbradı ilçesinde, rampada aracın kaymaması için lastiğine tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan İsmail Ekici hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 09:22 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:27
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        Herkesin başına gelebilir! Ölüm nedeni: 1 tuğla!
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        Antalya'da olay, İbradı ilçesinde meydana geldi. İsmail Ekici, Üzümdere Mahallesi'nde, bir restoranın önündeki rampada kamyonetinden inerek, lastiğin arkasına tuğla koydu.

        TUĞLA KIRILDI ARACIN ALTINDA KALDI

        AA'da yer alan habere göre bu sırada tuğlanın kırılmasıyla hareket eden aracın altında kalan Ekici ağır yaralandı.

        SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

        Ekici, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü, kurtarılamadı. Polis, olay yerinde incelemede bulundu.

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