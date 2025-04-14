Hera Aslan’dan sağlık açıklaması: Kısmi yüz felci geçirdim

2009 Miss Beauty Of Turkey yarışmasında ikinci olan ve müzik kariyerine devam eden Hera Aslan, bir süredir birlikte olduğu Ozan Doğulu ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu. Ünlü isim bu kez sağlık sorunlarıyla adından söz ettirdi.

REKLAM advertisement1

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aslan, yaklaşık iki ay önce kısmi yüz felci geçirdiğini duyurdu. Takipçilerinden gelen destek mesajlarının kendisine büyük moral olduğunu belirten şarkıcı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı;

REKLAM

"10 GÜN SONRA BAŞKA TESTLERİMİN SONUÇLARI ÇIKACAK"

"Geçmiş olsun mesajlarınız o kadar motive etti ki... Açıklamayı borç bildim. Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısıyla başlayan şikayetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi. Kısmi yüz felci geçirdim. Doktor, beyin damarımdan birinde sızıntı ya da zedelenme kaynaklı olduğunu söyledi. Ardından kortizon tedavileriyle bir süre sonra toparladım. Üzerine eklenen bağırsak ve mide problemlerim var, onlarla uğraşıyorum. Çok şükür daha iyiyim. 10 gün sonra başka testlerimin sonuçları çıkacak, inşallah mis gibi sağlıklı günlerime kavuşacağım. Dualarınızı hissediyorum. Sizi çok seviyorum"

Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram