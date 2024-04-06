'Hep Yek Aşiret' filminin galası yapıldı

"TÜRK SİNEMASI ÖNEMLİ BİR OYUNCU KAZANDI"

Berdan Mardini; "Sonunda Bilal komik olduğumu keşfetti. Bana, 'Seni neden daha önce keşfetmedim" dedi. Bana çok şey kattılar. Umarım sonuncusu olmaz ve devamı gelir. Küçük bir renk kattıysak ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. Araya giren Kalyoncu; "Türk sineması önemli bir oyuncu kazandı" dedi. Satış, "Berdan ağabeyin de dediği gibi renk verdiysek ne mutlu... Serinin altıncısında da vardım. Bence çok sevilecek" diye konuştu. Kalyoncu; "Belli bir pratikliğimiz var. Ben bir şey yazmasam bile hakim bir şekilde sahneyi dolduruyorlar" dedi. Cin; "Böyle güzel bir ekiple çalışmak benim için gurur. Hocalarım ve ağabeylerimle güzel bir şey başardık" duygularını dile getirdi.