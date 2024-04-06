'Hep Yek Aşiret' filminin galası yapıldı
'Hep Yek Aşiret' adlı filmin galası yapıldı. Filmin yönetmen, senarist ve yapımcısı Bilal Kalyoncu; "Halkımıza bizden bayram hediyesi olsun" dedi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; kadrosunda; İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş, Savaş Satış, Berdan Mardini, Merve Cin, Bahattin Cüneyt Aksakal, Bulut Demirtürk, Tivorlu İsmail ve Ufuk Özkan'ın yer aldığı 'Hep Yek Aşiret' filminin galası yapıldı.
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Filmin yönetmen, senarist ve yapımcısı Bilal Kalyoncu; "Halkımıza bizden bayram hediyesi olsun. Bu sefer aşiret diyoruz. Aşiretin ağası Berdan Mardini, bu seride bize Berdan Mardini ve Ufuk Özkan katıldı. Önder ve Ulaş'ın yine müthiş oyunculukları, İzleyenleri her zamanki gibi bol kahkaha bekliyor. Ufuk Özkan'nın tek kişilik tiyatro oyununun provası var o yüzden katılamadı. Başka seyircili gösterimde bizimle olacak inşallah" dedi. Film çekilen son serisinin katıldığını belirten Önder Açıkbaş, "Ben dördüncü filmde dahil oldum. Güzel bir şey yakaladık. Hem sinema hem de dijital platformda ciddi izleyici kitlesine sahip. Seyirci gülüyor bana yetiyor. Seyirci bu filmi kaçırmasın" diye konuştu.
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"HER FİLM BAŞKA MACERA"
Film hakkında görüşlerini dile getiren İnan Ulaş Torun; "Bu filmde Berdan ağabey sayesinde üçlü olduk. Oyunculuğumu gösterdiğim alan oldu 'Hep Yek' serisi o yüzden mutluyum. Gerçekte hoş bir hikaye film. Aramıza katılanlarla derinleşiyor. Her film başka macera... Berdan ağabeye hayran kalacaksınız" açıklamasında bulundu.
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"TÜRK SİNEMASI ÖNEMLİ BİR OYUNCU KAZANDI"
Berdan Mardini; "Sonunda Bilal komik olduğumu keşfetti. Bana, 'Seni neden daha önce keşfetmedim" dedi. Bana çok şey kattılar. Umarım sonuncusu olmaz ve devamı gelir. Küçük bir renk kattıysak ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. Araya giren Kalyoncu; "Türk sineması önemli bir oyuncu kazandı" dedi. Satış, "Berdan ağabeyin de dediği gibi renk verdiysek ne mutlu... Serinin altıncısında da vardım. Bence çok sevilecek" diye konuştu. Kalyoncu; "Belli bir pratikliğimiz var. Ben bir şey yazmasam bile hakim bir şekilde sahneyi dolduruyorlar" dedi. Cin; "Böyle güzel bir ekiple çalışmak benim için gurur. Hocalarım ve ağabeylerimle güzel bir şey başardık" duygularını dile getirdi.
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"ÇOK ŞÜKÜR AYAKLANDIM"
Bir süredir sağlık sorunu olan Hakan Taşıyan da galaya katıldı. Taşıyan; "Karaciğerim ve böbrek sorunum vardı. Kontroller devam ediyor. Üç sene oldu. Çok şükür ayaklandım. 1-2 aya kadar albüm çıkacak. Güzel şarkılar olacak" dedi. Şarkıcı; "Müslüm Gürses şarkısı olacak mı?" sorusuna, "Müslüm ağabey güzel şarkılar okudu. Hakkını verdi. Bizim okumamız olmaz. Sevilen şarkılardan içlerinden belki ileride olabilir" yanıtını verdi. Ankara'da yaşadığını belirten Taşıyan; "Sokakta kaldığınız yönünde çıkan haberleriniz oldu" sözlerine, "Yok evdeyim. Bir tane oğlum var. Çok şükür iyiyim" diye cevap verdi. Taşıyan; "Kimseye kırgınlığım yok. Ekmeğimize bakıyorum" dedi.
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SEVGİLİSİ YALNIZ BIRAKMADI
Berdan Mardini'yi galada sevgilisi Dilara Talay ve iki çocuğu yalnız bırakmadı. Mardini, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, geçtiğimiz hafta İbrahim Tatlıses'in 1 Nisan şakasını ti'ye alarak; "İbrahim ağabey gibi yaparım iptal oldu derim ben de. O 1 nisan yapmış ama ben nisan mayıs dinlemiyorum oldu bitti diyorum. Bir buçuk sene geçti, olup bitmesi lazımdı. Herkesin kendine özel hayatı var ama bizim birlikteliğimiz uzun sürdü. Kavga ettiğimiz anlar da oluyor olmuyor değil ama dediğim gibi bizimkisi de oldu bitti işte" diyerek muhabirlere 'Evlendim' diye şaka yaptı. Dilara Talay, Berdan Mardini'nin bu cümlelerine, "Ben yorum yapmıyorum" diyerek güldü.
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