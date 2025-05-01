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        Hentbolda Türkiye Kupası finalistleri belli oldu

        Hentbolda kadınlar ve erkekler Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 22:54 Güncelleme: 01.05.2025 - 22:54
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        Hentbolda Türkiye Kupası finalistleri belli oldu!
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        Hentbol Türkiye Kupası'nda mücadele eden kadınlar ve erkeklerde finale kalan takımlar belli oldu.

        İzmir'de gerçekleştirilen Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi finale yükselen takımlar oldu.

        Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final müsabakaları İzmir Celal Atik Spor Salonunda oynandı. İlk yarı final mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi karşı karşıya geldi.

        İlk yarısını 20-12 önde kapatan Ortahisar Belediyesi, maçı da 33-28 kazanarak ilk finalist oldu. Diğer yarı final maçında ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Armada Praxis Yalıkavak karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresi 12-11 Armada Praxis Yalıkavak üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılıklı gollerle geçen 2. yarı 22-22 eşitlikle sonuçlandı ve maçta uzatma dakikaları oynandı. Uzatmalarda 26-26 eşitlikle sonuçlanınca seri 7 Metre atışlarına geçildi. 7 Metre atışlarında rakibine 2-0 üstünlük sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, finale yükseldi.

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        Ortahisar Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyesi Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 15:00’te başlayacak.

        HENTBOL ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI’NDA FİNALİN ADI BEYKOZ BELEDİYESİ – BEŞİKTAŞ

        Hentbol Erkekler Türkiye Kupası’nda Beykoz Belediyesi ve Beşiktaş finale yükselen takımlar oldu. İzmir Celal Atik Spor Salonunda oynanan HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası’nda İlk yarı final mücadelesinde Beykoz Belediyesi ile Nilüfer Belediyesi karşı karşıya geldi. Beykoz Belediyesi maçın ilk yarısını 18-17 önde kapatırken, maçı da 35-31 kazanarak ilk finalist oldu.

        Yarı finalin diğer maçında ise Beşiktaş ile Depsaş Enerji AS Hentbol karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini Beşiktaş 18-13 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan Beşiktaş maçı 40-22 kazanarak finale çıktı.

        Beykoz Belediyesi - Beşiktaş arasında oynanacak olan Erkekler Türkiye Kupası final maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 18:30’da başlayacak.

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