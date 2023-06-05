Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya 2022-2023 Sezonu play-off’larda finalin ilk maçı bugün oynanacak. Normal sezonu birinci sırada tamamlayan Beykoz ile ikinci sırada tamamlayan Sakarya adını finale yazdırdı. Statü gereği final serisinin birinci maçı normal sezonu daha alt sırada tamamlayan takımın, ikinci ve üçüncü maçı ise normal sezonu daha üst sırada tamamlayan ekibin sahasında oynanıyor. İşte, Sakarya Serdivan Spor Salonu’nda karşılaşacak Sakarya Beykoz hentbol maçına ilişkin bilgiler...