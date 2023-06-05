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Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde final! Sakarya Beykoz hentbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde final! Sakarya Beykoz hentbol maçı ne zaman?

Hentbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunda finalin adı belli oldu. Sakarya hentbol takımı yarı finallerde Hentbol Süper Ligi’nin en başarılı takımı Beşiktaş’ı eleyerek adını finale yazdırdı. Diğer tarafta normal sezonu ilk sırada tamamlayan Beykoz var. Peki, Sakarya Beykoz hentbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Giriş: 05.06.2023 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya 2022-2023 Sezonu play-off’larda finalin ilk maçı bugün oynanacak. Normal sezonu birinci sırada tamamlayan Beykoz ile ikinci sırada tamamlayan Sakarya adını finale yazdırdı. Statü gereği final serisinin birinci maçı normal sezonu daha alt sırada tamamlayan takımın, ikinci ve üçüncü maçı ise normal sezonu daha üst sırada tamamlayan ekibin sahasında oynanıyor. İşte, Sakarya Serdivan Spor Salonu’nda karşılaşacak Sakarya Beykoz hentbol maçına ilişkin bilgiler...

  • SAKARYA BEYKOZ HENTBOL MAÇI NE ZAMAN?

    Sakarya Beykoz hentbol maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak.

  • SAKARYA BEYKOZ HENTBOL FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Sakarya Beykoz hentbol karşılaşması TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.

  • PLAY-OFF’TA EN GOLCÜ İSİMLER

    Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş) 39 gol

    Nikola Arsenic (Beşiktaş) 30 gol

  • Ramazan Döne(Sakarya) 28 gol

    Oğulcan Güney (Sakarya) 28 gol

  • Ali Emre Babacan (Beykoz) 27 gol

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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