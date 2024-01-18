Hem pratik hem leziz! 4 malzemeli kurabiye tarifi!

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Mutfakta saatlerce vakit harcamadan, sadece 3 malzeme ile enfes bir lezzet yaratmak çok kolay. Hem pratik olması hem de nefis kokularıyla evinizi saracak bu tarif, kurabiye yapımını en basit ve keyifli hale getiriyor. İşte 3 malzemeli kurabiye tarifi...

4 MALZEMELİ KURABİYE MALZEMELERİ

Malzemeler:

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket toz krem şanti

1 çay bardağından biraz az toz kakao

Aldığı kadar un

Üzeri için:

4 yemek kaşığı toz şeker

4 MALZEMELİ KURABİYE NASIL YAPILIR Derin bir kapta sıvı yağ, krem şanti, kakao ve unu karıştırıp yoğurun. Kulak memesi kıvamındaki hamurunuza kalıplarla şekil vermek için önce düz bir zemine koyun. Evinizdeki kalıplarla kurabiye kalıbınız yoksa çay bardağı ile şekiller verin. Şekillenen kurabiyelerinizi toz şekere batırıp tepsiye dizin. Tepside yağlı kağıt kullanmanızı öneririz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 20 dakika pişirin. Pişen kurabiyelerinizi fırının kapağını açarak dinlenmeye bırakın.

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