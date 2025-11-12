Habertürk
        Helin Kandemir: Bilinçli olarak kilo vermedim - Magazin haberleri

        Helin Kandemir: Bilinçli olarak kilo vermedim

        Nişantaşı'nda görüntülenen Helin Kandemir, her zaman pozitif kalmaya çalıştığını belirterek, son dönemdeki kilo değişiminin bilinçli olmadığını, yoğun çalışma temposu nedeniyle kilo verdiğini söyledi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 18:24 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:26
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; ünlü oyuncu Helin Kandemir, Nişantaşı'nda görüntülendi. Tarzıyla dikkat çeken genç oyuncu, yeni dizisi hakkında konuştu; "Aksaray'da setteydim. Çok güzel bir ekibimiz var. Bir an önce seyirciyle buluşmayı heyecanla bekliyoruz." Aksaray'ın soğuğuna alışmakta zorlandığını dile getiren Kandemir, "Aytaç ile çalışmak çok güzel ve keyifli. Onunla güzel bir dostluğumuz oldu." dedi.

        Her zaman neşeli olmasıyla ilgili yöneltilen soruları da yanıtlayan oyuncu, "Mutlu olmaya, keyif almaya ve keyif alabileceğim anlar yaratmaya çalışıyorum. Ne olursa olsun neşemi kaybetmemeye gayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

        "KAMERA ÖNÜNDE BÜYÜYORUM"

        Son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken Kandemir, kilo vermesiyle ilgili sorulara da açıklık getirdi; "Herkes aynı şeyi soruyor. Bilinçli olarak kilo vermedim, çalışırken yoğunluktan verdim. Çalışırken iştahım kapanıyor biraz. 1.5-2 ay içinde 8 kilo verdim. Bedenimdeki değişime alışmaya çalışıyorum. Olur bu. 21 yaşındayım, kamera önünde büyüyorum. Kilo alıyorum, kilo veriyorum da. Mümkün olduğunca sağlıklı olmaya gayret ediyorum." dedi.

        "GERÇEK KÜRK DEĞİL"

        Giydiği kürkle ilgili de konuşan oyuncu, "Gerçek kürk giymem ve sevmem. Kürke para harcamayı tuhaf buluyorum. Üzerimdeki suni tabii ki." diyerek sözlerini tamamladı.

        #Helin Kandemir

        Habertürk Anasayfa