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        "Helal para" sahibine geri döndü!

        Antalya'da tır şoförünün, bindiği halk otobüsünün koltuğunda unuttuğu ve içinde 100 bin TL bulunan poşeti muhafaza altına alıp meslektaşına teslim eden halk otobüsü şoförü, "Helal paraymış, yoksa giderdi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:07 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:28
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          Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne binen 31 yaşındaki tır şoförü Hakan Demirel, içinde 100 bin TL bulunan poşeti oturduğu koltuğa koydu.

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          Gitmek istediği noktaya gelen Demirel, poşeti koltukta unutup durakta indi.

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          Bir süre sonra para dolusu poşeti unuttuğunu fark eden Demirel, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'nı arayarak durumu bildirdi.

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          Çağrı merkezine gelen ihbarın ardından halk otobüsü Şoförü Ali Türk ile iletişim kuruldu.

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          Otobüsü kontol eden Türk, o sırada başka bir yolcunun oturduğu koltuğun hemen yanındaki koltukta unutulan poşeti bularak merkeze götürdü.

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          Tır şoförünün halk otobüsüne binişi, poşet dolu parayı koltukta unutması ve ardından otobüsten inmesi araç güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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          Görüntülerde, halk otobüsüne binen Hakan Demirel, durağa yaklaştığında poşeti koltukta unutup ayağa kalkıyor ve otobüsün durmasıyla birlikte durakta araçtan iniyor. 

           

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          Bir süre sonra ise Demirel'in oturduğu koltuğa başka bir yolcu oturuyor. Durumun ihbar edilmesinin ardından da Halk Otobüsü Şoförü Ali Türk'ün para dolu poşeti muhafaza altına aldıktan sonra kameralara gösterip, "Bakın hiç açmadım, görüyorsunuz. İçinde büyük ihtimal para var" demesi de görüntülere yansıdı.

        • 9

          "HELAL PARAYMIŞ"

          Yaşananları anlatan halk otobüsü şoförü Ali Türk, gelen telefon üzerine engelli koltuğundaki poşeti muhafaza altına aldığını söyledi. "Üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafa parayı teslim etmek onur ve gurur verici" diyen Türk, meslektaşının unuttuğu paraya ilişkin de, "Helal paraymış. Olmasa giderdi" dedi.

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