Heidi Klum ailesiyle kayakta
Ünlü model Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ve eski eşi Seal'dan olan dört çocuğuyla birlikte ailece kayak keyfi yaparken görüntülendi
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Heidi Klum, Colorado'nun Aspen'deki kayak merkezinde eşi Tom Kaulitz, eşinin kardeşi ve eski eşi Seal'dan olan dört çocuğuyla birlikte ailece kayak tatili yaptı.
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51 yaşındaki emekli süper model, bebek pembesi rengindeki kayak giysisiyle kayak yaparken görüntülendi.
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Heidi Klum, müzisyen eşi Tom Kaulitz ile birlikte her fırsatta aşk pozu verdi.
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19 yaşındaki Henry, 18 yaşındaki Johan ve 15 yaşındaki Lou ile birlikte Heidi Klum'un 20 yaşındaki en büyük kızı Leni Klum'un erkek arkadaşı Aris Rachevsky de tatilde aileyle birlikteydi.
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Kayak konusunda acemi olan Heidi Klum'un kayma çalışmaları boyunca eşi Tom Kaulitz yanında bulundu ve ona eğitim verdi.
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Heidi Klum, 19 yaşındaki oğlu Henry ile birlikte kayak malzemelerini taşırken objektiflere yansıdı.
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Heidi Klum, yakın zamanda Almanya'nın en iyi modelinin seçileceği TV yarışmasında jüri üyeliği yapmaya hazırlanıyor.