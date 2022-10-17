'Hayat Bugün'deki yeni rolünü anlattı

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Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, kalplere umut aşılayan hikayesi ve güçlü kadrosu ile göz dolduran Hayat Bugün’ü kabul etmesinin en önemli sebebi için şunları söyledi:

“Halihazırda sevdiğim bir dizi olması, uyarlamanın çok iyi yapılmış olması ve oluşturulan kadronun, bir araya gelen ekibin işinde çok başarılı insanlar olmaları beni bu projeye çeken şeylerden sadece üçü.”

Ergüçlü projeyi kabul etmesinin nedenini ise bu şekilde açıkladı:

“Bu projeyi kabul etmemde Suzan karakterinin de çok etkisi oldu. Güçlü, sert, inatçı, ketum bir doktor Suzan. Ama herkes gibi hayat onu da değiştirecek. Hastalarının hikayelerinde mucizeler yaratırken onun dönüşümüne şahit olmak, hayat verecek olmak şimdiden çok heyecanlandırıyor.”

Yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali’nin oturduğu, uyarlama senaryosunu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban’ın kaleme aldığı “Hayat Bugün” Çarşamba akşamı 20.00’de Show TV’de başlıyor!