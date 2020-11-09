Oyuncu, hanımefendinin Onur Ünlü'nün boynuna taktığı gül hakkında ise, "2020'de bunları konuşmayalım. Benim bir tepkim olmadı şimdiye kadar, affettirme gibi bir durum olmadı. Tabii ki gül verebilir, neden vermesin? Bana göre yanlışlık yok" dedi.