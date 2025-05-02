Hazal Subaşı'na, Oğuzhan Koç'tan romantik doğum günü mesajı
30 yaşına giren oyuncu Hazal Subaşı'nın doğum gününü sevgilisi Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından yayımladığı bir fotoğrafla kutladı. Subaşı ise bu paylaşıma kalp emojisiyle karşılık verdi
Oyuncu Hazal Subaşı, 30 yaşına bastı. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç, Subaşı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı. Koç, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı yayımlayarak; "İyi ki doğdun yani seni seviyorum" notunu düştü. Hazal Subaşı da bu kareyi, kendi sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaşarak sevgilisine karşılık verdi.
Fotoğraf: Instagram