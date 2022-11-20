"KIZ ANNESİ OLMAK ENTERESAN GELİYOR"



Kızına 'Leyla Süreyya' adını vereceğini duyuran Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte "Hamilelik gayet güzel gidiyor. İlk zamanlarında tansiyon problemi yaşadım. Biraz zor geçti benim için ama şu an her şey yolunda. Çalışarak geçiriyorum hamileliğimi ve bu durumdan da gayet memnunum. Aşerme durumum olmadı. Eşim (Ali Atay) benim hamilelik süreçlerimde çok zorlanmadı ama Leyla doğduktan sonra Fikret Ali ile ilgilenecek mecburen, öyle konuştuk. Kız annesi olmak enteresan geliyor. Küçük küçük pembe etekler bakıyorum. Benden çok çevrem heyecanlı. 'Sonunda süsleyebileceğimiz bir bebek geliyor' diyorlar. Çocuğu neye çevirecekler ben de çok merak ediyorum" şeklinde konuşmuştu.