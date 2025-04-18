Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Hayvanların Yaşamı' Salt Beyoğlu’nda

        'Hayvanların Yaşamı' Salt Beyoğlu’nda

        Salt'ın insan ile hayvanın tarih boyunca değişen ilişkisini keşfe çıkan yeni sergisi 'Hayvanların Yaşamı' Salt Beyoğlu'nda 10 Ağustos'a kadar ücretsiz görülebilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Hayvanların Yaşamı' Salt Beyoğlu'nda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salt’ın yeni sergisi Hayvanların Yaşamı, insan ile hayvanın tarih boyunca değişen, müşterek varoluştan tahakküme farklı boyutlar alan ilişkisini keşfe çıkıyor. Adını Güney Afrikalı yazar J. M. Coetzee’nin insan merkezci bakışı sorgulayarak hayvana yönelik empati ve şefkati irdelediği aynı isimli romanından alan sergi, insan-hayvan ilişkisini belirleyen toplumsal hiyerarşileri tartışmaya açarken farklı birliktelik ihtimallerine dair arayışları da ortaya koyuyor.

        2023 yılında vefat eden Almanya-Irak kökenli aktivist sanatçı Lin May Saeed’in hayvanlara karşı zorbalıkları hicvettiği işleri, serginin düşünsel merkezini oluşturuyor. Saeed’in çalışmalarını Türkiye ve farklı coğrafyalardan sanatçıların işleriyle bir araya getiren sergi, İstanbul’un sokak köpeklerine odaklı bir arşiv projesinin sunumunu da içeriyor.

        Lin May Saeed
        Lin May Saeed
        Füsun Onur
        Füsun Onur
        Apian
        Apian
        Simone Forti
        Simone Forti

        Antwerp Güncel Sanat Müzesi (M HKA) iş birliğiyle L’Internationale’nin Museum of the Commons [Müşterekler Müzesi] projesi kapsamında gerçekleştirilen ve Joanna Zielińska ile Fatma Çolakoğlu tarafından programlanan Hayvanların Yaşamı, 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu’nda ücretsiz görülebilir. Sergi paralelindeki kamu programları saltonline.org ve Salt’ın sosyal medya kanallarında duyurulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #SALT beyoğlu
        #SALT Galata
        #J. M. Coetzee
        #Hayvanların Yaşamı
        #sergi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Çinliler ve Amerikalılar Türkiye'de görüşüyor
        Çinliler ve Amerikalılar Türkiye'de görüşüyor
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Habertürk Anasayfa