Hayranları "Müslüm Baba"yı unutmadı - ŞANLIURFA

AA

Müze sorumlusu Zeynep Yılmaz:- "Yediden yetmişe tüm hayranları müzeyi ziyaret ederek Gürses'i anıyor, yad ediyor ve ruhuna Fatiha okuyor"- Gürses'in hayranlarından Hüseyin Burkankolu:- "Müslüm Gürses hayattayken tanışmak ve görüşmek nasip oldu. Her yıl İstanbul'da kabri başında düzenlenen törene katılıyorum" Arabesk müziğinin efsanelerinden "Müslüm Baba" diye anılan sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 7. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede yad ediliyor.Tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Şanlıurfa doğumlu sanatçı Müslüm Gürses adına 1 Ekim 2013'te açılan "Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi", 7 yıldır sevenlerini ağırlıyor.Müzede, sanatçının sürekli taktığı güneş gözlüğünden elinden düşürmediği tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği elbise ve ayakkabılara kadar çok sayıda eşyası bulunuyor.- "Müzemiz ücretsiz"Müze sorumlusu Zeynep Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüm Gürses'in kendine has yorumuyla milyonların gönlünde taht kurmuş önemli bir sanatçı olduğunu söyledi.Şanlıurfalı olan sanatçının sevenlerinin ölüm yıl dönümünde müzeyi ziyaret ettiklerini anlatan Yılmaz, "Yediden yetmişe tüm hayranları müzeye gelip Gürses'i anıyorlar, yad ediyorlar ve ruhuna Fatiha okuyorlar. Sanatçının ölümünden sonra açılan müzemiz 7 yıldır Türkiye'den ve yurt dışından gelen sevenlerinden yoğun bir ilgi görüyor. Müzemiz 12 ay boyunca ziyaretçilere açık. Hayranlarından bazılarının bazen duygulandığını görüyoruz. Müzemiz ücretsiz ve yaklaşık 200 bin civarında bir ziyaret olduğunu düşünüyoruz." dedi.Hüseyin Burkankolu ise yaklaşık 30 yıldır Müslüm Gürses hayranı olduğunu ifade etti.Müzik market işlettiğini ve Gürses'in bazı kasetlerini ve fotoğraflarını müzede sergilenmesi için verdiğini belirten Burkankolu, "Müslüm Gürses hayattayken tanışmak ve görüşmek nasip oldu. Her yıl İstanbul'da kabri başında düzenlenen törene katılıyorum. Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi'ni sürekli ziyaret ettim ve çok duygulandım. Aramazdan ayrılalı 7 yıl oldu ama kalbimizde yaşıyor." diye konuştu.Mehmet Canbey de Müslüm Gürses'i vefatının 7. yılında anmak için müzeyi ziyaret ettiğini ifade etti.Her yıl müzeyi ziyaret ettiğini dile getiren Canbey, Gürses'in dünyaya mal olmuş bir sanatçı olduğunu söyledi.İslim Çiftçiler ise Şanlıurfalı olan Müslüm Gürses'i çok sevdiğini anlatarak, ölüm yıl dönümünde Gürses'i dualarla andığını kaydetti.Müzeyi ziyarete Mersin'den gelen Harun Önder de "Müslüm Baba" hayranı olduğunu ve ilk defa müzeyi ziyaret etme şansı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.Gürses'in vefat etmesine rağmen onu unutamadığını anlatan Önder, "Bizim söyleyemediklerimizi Müslüm Baba şarkılarına döküyordu. Dinlemeyenler varsa Gürses'i dinlemelerini tavsiye ediyorum. Müzeyi gezerken çok duygulandım. Allah ondan razı olsun mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.