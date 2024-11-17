'Hayat'ın tanıtım çalışmaları devam ediyor

Zeki Demirkubuz'un senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı 'Hayat', 97. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film' dalında Oscar'a aday olarak gösterilmişti.

REKLAM advertisement1 'Hayat'ın ilk 5'e kalıp 2 Mart'ta düzenlenecek olan törede Oscar için aday olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Filmin tanıtım çalışmalarına Los Angeles'ta devam ediliyor. Zeki Demirkubuz, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve filmim oyuncuları Cem Davran ile Miray Daner, düzenlenen basın toplantısına katılarak soruları cevapladı.