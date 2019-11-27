27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli ameliyatı yapılan ve yoğun bakımdan çıkarılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, yeni kollarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
AA'nın haberine göre; kentte 4 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve dün Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından çift kol nakli gerçekleştirilen Şimşek, normal servise alındı. Kollarını görünce mutlu olduğu belirtilen Şimşek'in, 4-5 gün sonra fizik tedavisine başlanacağı bildirildi.
Şimşek'in sağlık durumu hakkında gazetecilere bilgi veren Prof. Dr. Özkan, hastanın normal takibini yaptıklarını, kritik sürecin dolmasını beklediklerini söyledi.
KOLLARINI GÖRDÜ, TEPKİSİ İYİYDİ
Hastanın birkaç gün sonra daha rahat olacağını vurgulayan Özkan, "Bizimle konuşabiliyor. Ailesi bakımını yapıyor. Hastanın sağlık durumu gayet iyi, 24 saati geçmiş durumdayız. Yoğun bakımdan servise alındı. Kollarını gördü, tepkisi gayet iyiydi. Özellikli bir nakildi. Elektrik yanığı olduğu için eski dokularını çok kullanmasına ihtiyaç olmayacak. Naklettiğimiz sinirlerin kasları tamamen çalıştırması üzerine giden bir nakil. Süreç biraz daha uzun olacak ama uzun dönemde daha iyi olacak" diye konuştu. Şimşek'in kollarını altı ay ile bir yıl içinde kullanabileceğini aktaran Özkan, fizik tedaviye dördüncü, beşinci günden itibaren başlayacaklarını ifade etti.
Özkan, "Bunlar zorlu nakillerdir. Bağış oranında Avrupa'nın gerisindeyiz. Biraz daha hassasiyet olması gerekiyor. Hastanemizde verilerimiz iyi, yıl sonuna rakamları net alacağız" dedi.
Özkan, uyumlu bir ameliyat olduğunu hatırlatarak, yüz nakli için 5 hasta, çift kol nakli için 40 hastanın hazır olduğunu belirtti.
BABA OĞUL HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK
Baba 51 yaşındaki Mustafa Şimşek de vericinin ailesine baş sağlığı diledi. Diğer ailenin üzüntüsünü yaşadığınıbelirten baba Şimşek bağıştan dolayı teşekkür etti.
"Mutlu değilim çünkü karşıda bir can gidiyor, burada bir can kazanıyor" diyen Şimşek, doktorların da özveriyle ameliyatı gerçekleştiridiğini ifade etti.
Kepez Belediyesinde zabıta olduğunu söyleyen Şimşek, şunları kaydetti: "O gün izinliydim, telefon çaldı, hastaneye çağırdılar, 'Oğuz'un imzası eksik' dediler. Sol ayak başparmağıyla imzasını bastı. Ameliyata heyecanla gitti. Steril odaya aldılar, özel takibi yapılıyor. Enfeksiyondan dolayı girmek istemedim. Nakil olmadan önce ihtiyaçlarını karşılayamıyor, yemeğini yiyemiyordu. Küçük kardeşi ve annesi yemeğini yediriyor, ihtiyaçlarını karşılıyordu. Zor bir süreçti, 4,5 sene çok zor süreç yaşadık. Psikolojik olarak da zorlandık. İnşallah bundan sonraki süreç iyi olacak. Biz de organ bağışında bulunacağız. Oğlumla hayallerimiz var. Oğlum sağlığına kavuşsun, evliliğini, mutluluğunu görmek istiyorum. Evlensin istiyoruz, bu süreçten sonra mutluluğunu paylaşacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!